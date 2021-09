V Novem mestu izvedli prikaz ene od težav bolnikov s Parkinsonovo boleznijo

Novo mesto, 30. septembra - Člani slovenskega društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika so v Novem mestu izvedli prikaz ene od težav, s katerimi se srečujejo zaradi bolezni. Na križišču Kandijske ceste so prikazali t. i. zamrznitev ter za pol minute obstali na prehodu za pešce in ustavili promet. Predstavili so tudi nove prostore.