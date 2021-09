Zorčič: Slovenija podpira ureditev pravic slovenske manjšine v Avstriji

Celovec/Ljubljana, 30. septembra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič se je danes udeležil konference Mohorjeve družbe v Celovcu z naslovom Razvoj pravic narodnih skupnosti. Poudaril je, da Slovenija podpira ureditev pravic slovenske manjšine v Avstriji. Kasneje je z mladimi spregovoril o pomenu, ugledu in vrednosti manjšinskega jezika, so sporočili iz državnega zbora.

"Slovenija močno stremi k izboljšanju položaja avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah ter poudarja pomen doslednega spoštovanja mednarodnih pravnih aktov za zaščito in izvajanje njihovih pravic," je zbranim v nagovoru dejal Zorčič. Izpostavil je, da Slovenija podpira prizadevanja predstavnikov slovenske narodne skupnosti za dolgoročno in sistemsko ureditev njihovih manjšinskih pravic.

V govoru je prav tako izrazil zadovoljstvo, da se na Koroškem krepi zanimanje za pouk slovenskega jezika, saj je po njegovem mnenju jezik temeljni element, s katerim se izraža in krepi narodna identiteta. Dejal je, da se zaveda, da se je potrebno soočiti tudi z nekaterimi konkretnimi težavami, kot je upad jezikovnih kompetenc otrok in njihovo različno jezikovno predznanje, kar po njegovem kliče po prenovljenem in drugačnem organizacijskem pristopu za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva.

Poleg Zorčiča se je konference v imenu predstavnika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke udeležil poslanec Nikolaus Berlakovich. Konference so se med drugimi udeležili tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser, celovški župan Christian Schneider ter avstrijska poslanska, koroška Slovenka Olga Voglauer.

V nadaljevanju konference se je Zorčič udeležil razprave z mladimi, ki so spregovorili o pomenu, ugledu in vrednosti manjšinskega jezika. Predsednik državnega zbora je mlade spodbudil, da ohranijo interes za materni jezik, saj je v današnjih časih dvojezičnost prednost, so še sporočili iz DZ.

Kot primer dobre rešitve popolne dvojezičnosti je predsednik državnega zbora podal obseg pravic, ki jih uživata italijanska in madžarska narodna skupnost v Sloveniji, ki imata svoje zastopstvo v nacionalnem parlamentu, ter se zavzel za prenos visokih standardov tudi v druge države članice Evropske unije.

Konferenca o razvoju pravic narodnih skupnosti v organizaciji Mohorjeve družbe bo v Celovcu trajala do sobote. V ospredju bodo vprašanja regionalnega, državnega, evropskega in mednarodnega vidika varstva manjšin.