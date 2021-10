Fundacija Benko štipendira nadarjene iz socialno šibkih družin

Murska Sobota, 3. oktobra - Fundacija Benko iz Murske Sobote, ki s štipendijami že vrsto let podpira nadpovprečno nadarjene študente iz socialno in materialno šibkejših družin, običajno na dobrodelnih dogodkih za ta namen zbere od 5000 do 7000 evrov letno. Letos so uspeli zbrati le 440 evrov, zato zbiranje sredstev nadaljujejo.