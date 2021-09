ZDA 23 živalskih vrst razglasile za izumrle

Washington, 30. septembra - Ameriška služba za ribe in divjad (FWS) je 23 živalskih vrst razglasila za izumrle. Med njimi je tudi največja žolna na svetu, belokljuna žolna s črno-belim perjem in rumenimi očmi, ki je niso videli že od leta 1944. Pristojni kot razloga za izumrtje živali navajajo podnebne spremembe in krčenje naravnih območij.