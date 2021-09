Europa Donna Slovenija poziva ženske k skrbi za zdravje tudi med epidemijo

Ljubljana, 30. septembra - Združenje Europa Donna Slovenija ob začetku rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk, poziva ženske k skrbi za zdravje. V času epidemije covida-19 ne smemo pristati na slabši dostop do zdravstva in pravočasne diagnostike, vabilom presejalnih programov pa se moramo odzivati, so poudarili.