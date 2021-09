V zvezi društev gluhih in naglušnih pozdravljajo projekt samodejnega podnaslavljanja TV-programov

Ljubljana, 30. septembra - V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije pozdravljajo projekt samodejnega podnaslavljanja televizijskih programov, s pomočjo katerega bodo lahko osebe z izgubo sluha enakopravno spremljale bogat program na Televiziji Slovenija. Kot so izpostavili, je dostopnost do informacij, med drugim tudi do medijev, ključnega pomena za gluhe in naglušne.