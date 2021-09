Septembra na letni ravni 2,4-odstotna inflacija, na mesečni ravni 0,1-odstotna deflacija

Ljubljana, 30. septembra - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin septembra na letni ravni v povprečju zvišale za 2,4 odstotka, na mesečni ravni pa so upadle za 0,1 odstotka. Letno inflacijo so najbolj višali dražji naftni derivati, k mesečni deflaciji pa so najbolj prispevale nižje cene počitniških paketov, je danes objavil statistični urad.