Kolesarji tudi 2022 brez uvoda v svetovno serijo v Avstraliji

Adelaide, 30. septembra - Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je morala drugo leto zaporedoma odpovedati uvodno dirko svetovne serije v Avstraliji, poročajo agencije. Zaradi pandemije covida-19 in s tem povezanih omejitev pri potovanjih in karanten so avstralski prireditelji v Adelaidi odpovedali dirko Down Under 2022. Zaradi pandemije je odpadla tudi letošnja dirka.