V Novo Gorico se vrača festival srednjeveške glasbe Flores Musicae

Nova Gorica, 30. septembra - Kulturni dom Nova Gorica tudi letos vstopa v jesen s festivalom srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae. Začenja se danes ob 20. uri s koncertom Iztoka Mlakarja in Davida Šuligoja, zaključuje pa v nedeljo. Festival prinaša štiri koncerte, zaradi velikega zanimanja so dodali še en koncert Iztoka Mlakarja, oba pa sta bila razprodana.