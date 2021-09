Ljubljana, 30. septembra - Predsednik DS Alojz Kovšca se bo na uradnem obisku v San Marinu med drugim udeležil inavguracije novih kapitanov regentov San Marina Francesca Mussonija in Giacoma Simoncinija (IN NE Carla Venturinija in Marca Nicolinija, kot so napačno sporočili iz državnega sveta), so sporočili iz DS.