V Čilu sprejeli prvi zakon s področja nevrotehnologije in človekovih pravic

Santiago de Chile, 30. septembra - Poslanci v Čilu so v sredo sprejeli zakon s področja nevrotehnologije, ki dodeljuje pravico do osebne identitete, svobodne volje in zasebnosti uma. Zakon, ki bi lahko postal osnova za prihodnje zakonodajne odločitve s področje človekovih pravic v drugih državah v luči tehnologije, s katero vplivajo na možgane in um, je že lani sprejel senat.