AMZS in Avant car ustanovila podjetje za prehod na električno mobilnost

Ljubljana, 30. septembra - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) in podjetje Avant car sta ustanovila podjetje eFrend. Nova poslovna platforma združuje partnerje in ponudnike, ozavešča in izobražuje o trajnostni mobilnosti. Obenem naročnikom omogoča prehod na električno mobilnost, so danes sporočili iz AMZS.