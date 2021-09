Moravški občinski svet protestira proti nezakonitemu vrtanju v občini

Moravče, 30. septembra - Občinski svet Občine Moravče ostro protestira proti nezakonitemu vrtanju Geološkega zavoda RS, ki ga je naročilo podjetje Termit. Vrtanja potekajo brez ustrezne dokumentacije, brez dovoljenj in ustreznih soglasij, so opozorili v protestni izjavi, ki so jo svetniki z veliko večino glasov sprejeli na predlog moravškega župana Milana Balažica.