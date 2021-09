Vreme: Dež bo ponehal

Najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V petek bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj več oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo povečini sončno z jutranjo meglo po nižinah. V nedeljo se bo krepil jugozahodni veter. Na zahodu bo občasno deževalo, drugod bo še suho vreme.

Vremenska slika: Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila proti vzhodu. Za njo od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva oblačno, dež bo dopoldne povsod ponehal. Popoldne se bo večinoma delno zjasnilo. V petek bo prevladovalo sončno vreme, jutro bo sveže.

Biovreme: V četrtek bo dopoldne vremenska obremenitev popuščala, popoldne bo vremenski vpliv ugoden. V petek bo vpliv vremena na počutje ugoden.