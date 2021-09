Cene nafte neenotne

Singapur, 30. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju gibale neenotno. Cena zahodnoteksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, se je do opoldneva po singapurskem času podražila za sedem centov na 74,90 dolarja za 159-litrski sod. Po drugi strani so se novembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent znižale za štiri cente na 78,60 dolarja.