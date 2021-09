Dunaj, 30. septembra - Rokometaši velenjskega Gorenja so na današnjem žrebu na Dunaju dobili tekmece v skupinskem delu evropske lige. Slovenski prvak bo igral v skupini C, v njem so še nemški Magdeburg, švedski Sävehof, francoski PAUC, španski Logrono La Rioja in hrvaške Nexe Našice.