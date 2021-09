ZDA odprte za pogajanja s Severno Korejo, Kim ponudbo označil za majhno zvijačo

Washington/Pjongjang, 30. septembra - ZDA so v sredo sporočile, da so odprte za pogajanja s Severno Korejo in da niso sovražne do države. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je ponudbo označil za majhno zvijačo ter administracijo predsednika ZDA Joeja Bidna obtožil sovražne politike do Severne Koreje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.