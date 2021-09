Zaradi prometne nesreče na cesti Slovenj Gradec-Dravograd pri Bukovski vasi je promet urejen izmenično enosmerno. Promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti pred razcepom Malence proti Ljubljani. Posledično nastaja zastoj.

Zastoji so nastali na ljubljanski obvoznici med Brdom in Celovško cesto in na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Dol-Šentjakob in Pijava Gorica-Škofljica.

Zaradi poškodovanega cestišča je na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pri priključku Ljubljana sever proti Zadobrovi. Posledično nastajajo zastoji.

Na štajerski avtocesti je na izvozu Lukovica iz smeri Maribora polno počivališče tovornih vozil.

Na mejnem prehodu Gruškovje morajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v državo čakati 30 minut.

Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in priključkom Kozina, promet poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je speljan preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je speljan preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si