Na Portugalskem prva zgodovinska retrospektiva slovenskega filma

Lizbona, 1. oktobra - V lizbonski kinoteki bo od danes do 14. oktobra potekala retrospektiva slovenskih filmov, ki nosijo letnice od 1948 do 2018. Na ogled bo dvanajst slovenskih celovečernih filmov, od legendarnih klasik do sodobnejših stvaritev, ki so jih izbrali kuratorji portugalske ustanove. Retrospektivo bo odprl film Franceta Štiglica Dolina miru.