Newyorške borze končale neenotno

New York, 29. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Neenotni indeksi so sledili hudim izgubam v torek, ko so bili vlagatelji zaskrbljeni tudi zaradi nespodbudnih podatkov o zaupanju potrošnikov v ZDA in nestrinjanja strank glede dviga zgornje meje dolga ZDA, je poročala Francoska tiskovna agencija AFP.