MMC RTV Slovenija: Dirka po Italiji 2022 znova v Sloveniji

Ljubljana, 29. septembra - Po letošnjem odmevnem obisku dirke po Italiji v Brdih in Novi Gorici bo ena najbolj slovitih kolesarskih dirk na svetu tudi drugo leto ponovno na sporedu v Sloveniji. V petek, 27. maja 2022, bo 19. etapa prišla prek Učje v Posočje do Kobarida in od tam na Livek in prek Kolovrata čez mejo, so zapisali na spletnem portalu MMC RTV Slovenija.