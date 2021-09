V petek v Stožicah imenitna športna imena za dober namen

Ljubljana, 29. septembra - V petek zvečer se bosta pod žarometi stadiona v Stožicah na dobrodelnem nogometnem dogodku Fundacije Miroslava Cerarja pomerili ekipi OKS in UEFA/NZS. V obeh ekipah bodo nastopala velika evropska in slovenska športna imena. Dogajanje se bo začelo ob 18. uri, so sporočili iz omenjene fundacije.