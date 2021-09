Vlada povečala dovoljeno število zaposlenih v javnih zavodih za 108

Ljubljana, 29. septembra - Vlada je na današnji seji sprejela zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava za leti 2021 in 2022. Ta dovoljeno število zaposlenih v tem in prihodnjem letu povečuje za 108. Največ v okviru ministrstva za zdravje, in sicer 57, od tega 40 na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 17 na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.