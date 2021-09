Evropske borze v zelenem, nafta dražja, evro cenejši

London/Frankfurt/Pariz, 29. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, potem ko so se v torek krepko znižali. Vlagatelji so pozabili na skrbi, ki so jih povzročile visoke cene goriva, višanje obveznic in dejstvo, da ameriška vlada še ni sprejela dogovora za dvig meje zadolževanja. Nafta se je podražila, evro pa se je glede na dolar pocenil.