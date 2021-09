Policisti z vodnim topom nad protestnike na ljubljanski obvoznici

Ljubljana, 29. septembra - Nasprotniki pogojev PCT, ki so se danes znova zbrali na ljubljanskem Trgu republike, so shod nadaljevali po ljubljanskih ulicah, med drugim po Celovški proti ljubljanski obvoznici in jo za nekaj časa v delu zaprli. Nato so se vrnili v središče Ljubljane. Policisti so protest razpustili, uporabili so tudi vodni top, a mnogi na shodu še vztrajajo.