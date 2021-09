Študent naj bo: Med stroški študija tudi literatura in ostali pripomočki

Ljubljana, 30. septembra - Bliža se novo študijsko leto. To za študente pomeni tudi nakup literature in ostale stroške, povezane s študijem. Vse to mnogim študentom predstavlja velik finančen zalogaj, še posebej tistim, ki morajo zaradi narave svojega študija kupiti tudi dodatne pripomočke in ne zgolj knjig, je opozoril Damjan Vinko iz fundacije Študentski tolar.