Inšpektorji izpolnjevanje pogoja PCT preverjali v 3521 objektih in izdali 244 ukrepov

Ljubljana, 29. septembra - Inšpektorji so v nadzoru izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) od 6. do 26. septembra pregledali 3521 objektov in izdali 244 ukrepov, od tega 12 sankcij po zakonu o prekrških, 105 opozoril po navedenem zakonu ter 127 ostalih upravnih ukrepov, je na vladni tiskovni konferenci pojasnila Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata.