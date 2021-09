WHO: Desetodstotni cilj precepljenosti v svetu ne bo dosežen

Ženeva, 29. septembra - Cilj Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da se do konca septembra proti covidu-19 cepi vsaj deset odstotkov prebivalstva v vseh državah na svetu, očitno ne bo dosežen. WHO je zato bogatejše države pozvala, naj državam v razvoju podarijo več cepiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.