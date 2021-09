Odbor DZ zavrnil predlagana priporočila glede ukrepov za čiščenje zraka v javnih prostorih

Ljubljana, 29. septembra - Odbor DZ za zdravstvo je sklenil, da vladi ne bo priporočil nujne uvedbe ukrepov za čiščenje zraka v šolah in drugih javnih prostorih z namenom omejevanja okužb z novim koronavirusom. Nujno sejo odbora so sicer zahtevali v SD, SAB in nepovezani poslanci, prepričani o nujnosti ustreznega prezračevanja zaprtih prostorov.