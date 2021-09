Ljubljanska borza: SBI TOP z več kot pol odstotno rastjo

Ljubljana, 29. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,54 odstotka in se ustalil na 1172,57 točke. Borzni posredniki so opravili za 720.044 evrov prometa, največ z delnicami Krke, ki so zabeležile 2,70-odstotno rast. Največ so izgubile delnice NLB, in sicer 2,20 odstotka.