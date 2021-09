Slovenija gostila direktorje EU za neproliferacijo in razoroževanje

Ljubljana, 29. septembra - Slovenija je v vlogi predsedujoče Svetu EU danes gostila neformalni posvet direktorjev za neproliferacijo in razoroževanje, so sporočili z zunanjega ministrstva. Gre za vsakoletno srečanje, namenjeno izmenjavi mnenj med državami članicami EU o aktualnih strateških vprašanjih in izzivih globalnega režima nadzora nad orožji za množično uničevanje.