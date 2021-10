Dnevnik: Tihotapcem migrantov visoke kazni in izgon iz države

Ljubljana, 14. oktobra - Za organiziranje nezakonitih prevozov tujcev čez Slovenijo v sklopu hudodelske združbe so bili na večletne zaporne kazni v sredo obsojeni trije državljani Pakistana, ki so dejanje sicer priznali. Čaka jih tudi večletni izgon iz Slovenije, v kateri so sicer zaprosili za mednarodno zaščito, poroča današnji Dnevnik.