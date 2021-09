V ljubljanski Operi premiera baleta Apollon Musagete in operatorija Oedipus rex

Ljubljana, 30. septembra - V SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi premiera baleta Apollon Musagete in operatorija Oedipus rex Igorja Stravinskega. Uvodna predstava v sezono 2021/2022 je preplet sodelovanja vseh ansamblov operno-baletne hiše. Zanjo so moči združili režiser in scenograf predstave Rocc, koreograf Renato Zanella in dirigent Aleksandar Marković.