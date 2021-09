Zdravstveni inšpektorat opravil 31 nadzorov nad izvedbo hitrega testiranja, ugotovili eno nepravilnost

Ljubljana, 29. septembra - Zdravstveni inšpektorat je doslej opravil 31 nadzorov nad izvajalci testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Nepravilnosti so ugotovili v enem primeru, in sicer v vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem je testiranje izvajala oseba, ki ni imela dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Izdali so ureditveno odločbo.