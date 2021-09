Na zasedanju Vojaškega odbora EU razpravljali o vojaških zmogljivostih EU

Postojna, 29. septembra - Slovenija je v okviru predsedovanja Svetu EU v postojnskem hotelu Jama gostila zasedanje vojaškega odbora EU. Udeleženci so na zasedanju razpravljali o vojaških zmogljivostih Evropske unije za hitro odzivanje in o možnih rešitvah krepitve odbora z vojaške perspektive, so sporočili iz Generalštaba Slovenske vojske.