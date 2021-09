Nekdanji ljutomerski župnik ne priznava krivde za spolni napad

Murska Sobota, 29. septembra - Nekdanji župnik v Ljutomeru Andrej Zrim na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde za kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Zaradi vpletenosti mladoletnih oseb in občutljivosti primera je narok potekal za zaprtimi vrati, javen bo le izrek sodbe.