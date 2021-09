Vreme: Padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije

V četrtek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v zahodni Sloveniji in v gorah pretežno jasno, drugod bo nekaj več oblačnosti. Burja na Primorskem bo ponehala. V soboto bo povečini sončno z jutranjo meglo po nižinah.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem in srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in bo v prvem delu noči prešla Slovenijo. Pred njo priteka k nam še razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih severno od nas se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe, ki se bodo zvečer širile proti jugu. Le ob severnem Jadranu bo večinoma suho.

