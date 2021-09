Na skupnem odboru Slovenija - avstrijska Koroška v Celovcu o nadaljevanju sodelovanja

Celovec, 29. septembra - V Celovcu je danes potekalo šesto zasedanje skupnega odbora Slovenija - avstrijska Koroška, ki sta ga vodila minister za zunanje zadeve Anže Logar in deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser. Na zasedanju so se dogovorili o načrtih za nadaljnje sodelovanje med Slovenijo in avstrijsko zvezno deželo na številnih področjih skupnega interesa.

Slovenija in avstrijska Koroška sta se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju na področjih prometa, varstva okolja in prostorskega načrtovanja ter skupni aktivnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so po zasedanju sporočilo s slovenskega ministrstva za zunanje zadeve.

Dodali so, da se bo sodelovanje nadaljevalo tudi na področjih izobraževanja in športa. V tem okviru sta obe strani posebno pozornost namenili nadaljnji izmenjavi učiteljev in predšolskih pedagogov ter sodelovanju pri svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki ga bo leta 2023 gostila Slovenija. Na področju znanosti so predstavniki izpostavili krepitev sodelovanja med raziskovalnimi ustanovami na področju umetne inteligence.

Logar se je ob robu zasedanja ločeno sestal s Kaiserjem. Minister je v pogovoru izrazil zadovoljstvo nad krepitvijo sodelovanja na področju novih tehnologij in zagonskih podjetij in poudaril pomen dobrih dvostranskih odnosov s Koroško.

Zunanji minister je prav tako poudaril pomen kakovostnega izobraževanja v slovenskem jeziku za slovensko narodno skupnost od predšolske vzgoje do zaključka srednje šole. Poudaril je tudi, da je pomembno, da študij slovenistike ostane na alpsko-jadranski univerzi v Celovcu.

Logar se je pred zasedanjem odbora sestal tudi s predstavniki slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. V ospredju pogovorov so bila aktualna vprašanja glede uresničevanja pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in možnosti za izobraževanje v slovenskem jeziku ter javne rabe slovenskega jezika. Minister je poudaril dosledno podporo Slovenije prizadevanjem predstavnikov slovenske manjšine za dolgoročno in sistemsko ureditev njihovih pravic in se jim zahvalil za njihovo delo.