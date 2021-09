Novi predsednik sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov Roman Žveglič.

Ljubljana, 29. septembra - Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov se je danes sestal na ustanovni seji in za svojega predsednika v novem, tretjem petletnem mandatu izvolil Romana Žvegliča iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Nato se je seznanil z nalogami po zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter promocijskimi kampanjami.