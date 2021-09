Koprski policisti zaradi suma davčne utaje kazensko ovadili 37-letnika in 32-letnico

Koper, 29. septembra - Koprski kriminalisti so konec septembra na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi suma davčne utaje in ponareditve ali uničenja poslovnih listin podali kazensko ovadbo zoper 37-letnega slovenskega državljana iz Novega mesta in 32-letno slovensko državljanko z območja Kopra ter družbo, katere zastopnika sta bila.