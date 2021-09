Ljubljana, 29. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozila nastal zastoj na dolenjski avtocesti med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju.

Zaradi pnevmatike na vozišču je oviran je promet na hitri cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtem.

Oviran promet je še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi okvara tovornega vozila.

Vozniki osebnih vozil morajo na mejnem prehodu Sečovlje pri vstopu v državo čakati eno uro. Na mejnem prehodu Gruškovje morajo osebna vozila pri vstopu v državo čakati 30 minut, tovorna vozila pa eno uro.

Na primorski avtocesti bo predvidoma do 10. novembra bo promet v obe smeri potekal samo po enem pasu med razcepom Srmin in priključkom Kozina. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je speljan preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz pa je speljan preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si