Podnebno ogledalo: Slovenija mora okrepiti izvajanje podnebnih ukrepov

Ljubljana, 29. septembra - Slovenija lahko podnebno nevtralnost do sredine tega stoletja, kar predvideva tudi dolgoročna podnebna strategija, doseže le z njeno umestitvijo med politične, razvojne in izvedbene prioritete ter takojšnjo okrepitvijo podnebnih ukrepov, navaja Podnebno ogledalo 2021. Ti ustvarjajo nova delovna mesta in prispevajo k zdravi družbi, dodaja.