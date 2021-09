Mobilna banka N26 plačala 4,25 milijona evrov kazni

Berlin, 29. septembra - Mobilna banka N26 s sedežem v Berlinu je junija plačala 4,25 milijona evrov kazni, ker ni prijavila morebitnih primerov pranja denarja. Na banki so danes priznali, da so med letoma 2019 in 2020 nemškemu bančnemu nadzornemu uradu Bafin prijavili "manj kot 50 poročil o sumu pranja denarja," je poročala nemška tiskovna agencija dpa.