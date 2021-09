Slovenski elektrodistributerji v Mariboru o električni prihodnosti

Maribor, 29. septembra - Slovenska podjetja za distribucijo električne energije, združena v gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije, danes v Mariboru na šesti strateški konferenci elektrodistribucije govorijo o razvoju in njihovi dejavnosti v prihodnosti. V ospredju pogovorov so trendi razvoja in rešitve za zeleno transformacijo.