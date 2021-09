DZ sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvo v prihodnjih desetih letih

Ljubljana, 29. septembra - Poslanci so z 68 glasovi za in dvema proti sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Zakon, ki ga je vložila vlada, za investicije namenja okoli dve milijardi evrov, med drugim za naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih in izobraževalne ustanove na področju zdravstva.