Šrilanški begunci, ki so skrivali Snowdna, našli zatočišče v Kanadi

Montreal, 29. septembra - Štirje šrilanški begunci, ki so v majhnih stanovanjih v Hongkongu pomagali skrivati Edwarda Snowdna, ko je bil ta po razkritju vohunjenja ameriške agencije za nacionalno varnost (NSA) na begu, so po letih negotovosti dobili azil v Kanadi. V torek je štiričlanska družina že pristala v Torontu in naj bi zdaj "na novo zaživela" v Montrealu.