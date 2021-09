V torek potrdili 1339 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 29. septembra - V torek so v Sloveniji opravili 6408 testov PCR in potrdili 1339 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pozitivnih je bilo tako 20,9 odstotka testov. V bolnišnicah zdravijo 403 covidne bolnike, intenzivno nego jih potrebuje 114. Umrli so štirje bolniki s covidom-19, je objavila vlada.