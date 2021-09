Na evropskih borzah uvodoma pozitivna gibanja

London/Frankfurt/Pariz, 29. septembra - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje začele z rastjo osrednjih indeksov. Evropski vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odmislili krepke izgube z azijskih in ameriških kapitalskih trgov, ki jih je povzročila zaskrbljenost glede inflacijskih pritiskov.