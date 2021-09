V Coventryju odprli razstavo nominirancev za Turnerjevo nagrado

Coventry, 30. septembra - V Umetnostni galeriji in muzeju Herbert v Coventryju je na ogled razstava nominirancev za Turnerjevo nagrado. Zanjo so tokrat prvič nominirani zgolj umetniški kolektivi, ki s svojim ustvarjanjem navdihujejo družbene spremembe - Array Collective, Black Obsidian Sound System (B.O.S.S.), Cooking Sections, Gentle/Radical in Project Arts Works.