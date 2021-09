United Airlines bo odpustil skoraj 600 necepljenih zaposlenih

New York, 29. septembra - Ameriška letalska družba United Airlines bo odpustila 593 zaposlenih, ki so zavrnili cepljenje proti covidu-19. Poleg teh se je cepljenju doslej izognilo še 2000 zaposlenih, ki se sklicujejo na zdravstveni ali religiozni razlog. Skupaj se tako v podjetju ni cepilo tri odstotke delovne sile, s čimer so v letalskem prevozniku zadovoljni.